Milan, Stefano Pioli verso l’addio?: “Rischierebbe qualcosa nel caso…”

Redazione Il Milanista

Questo avvio di 2023 per i rossoneri non è stato certamente entusiasmante. In campionato il rendimento è tragico: soli 15 punti conquistati in 12 partite. L'unica nota positiva resta la doppia sfida europea contro il Tottenham, che è valsa ai diavoli la qualificazione ai quarti di Champions League, che mancava da oltre 10 anni. Durante la sosta nazionali, Stefano Pioli dovrà trovare una quadra, per scacciare via questa assenza di personalità e di risultati. I rossoneri continuano a non trovare con facilità la via del gol, ed inoltre stanno ricominciando a subirne troppi.

Nelle ultime settimane diversi tifosi del Milan hanno messo sotto accusa la gestione di Stefano Pioli, ritenuto non in grado di far compiere un ulteriore salto di qualità alla rosa. C’è chi pensa che sarebbe opportuno cambiare tecnico per avere una svolta nella prossima stagione. Ma la società rossonera ha completa fiducia nel mister. Paolo Maldini e Frederic Massara gli hanno rinnovato il contratto fino a giugno 2025 e, ad oggi, c’è l’intenzione di andare avanti con lui.

Il giornalista Rudy Galetti di Sportitalia è intervenuto ai microfoni di TV Play e ha parlato della situazione di Pioli, confermando che è molto improbabile un addio: “Dopo la scorsa stagione, la dirigenza voleva fare un passo avanti andando a competere con convinzione in Champions League. In virtù di ciò, Pioli non rischia, anche perché tutti sanno che puntando sulla Champions puoi perdere qualcosa in campionato. Rischierebbe qualcosa nel caso in cui si dovesse andare a rivedere anche le figure dirigenziali“.