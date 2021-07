Milan stai attento: lo Zenit spinge per Nikola Vlasic

I russi avrebbero fatto recapitare al Cska Mosca una offerta da 25 milioni, con pagamento cash immediato per assicurarsi il trequartista

L'estate del Milan procede a gonfie vele tra innesti, rinnovi e riscatti importanti. La rosa rossonera inizia a prendere forma in vista della prossima stagione e la dirigenza continua a lavorare per mixare al meglio grandi campioni e giovani promesse.

Tra Scudetto, Coppa Italia e Champions i diavoli saranno super impegnati il prossimo anno e per questo avranno bisogno di avere ben coperta ogni zona del campo, con titolari di livello e sostituti degni di questo nome.

La trequarti del Milan

Il Milan, dopo l'ottimo lavoro fatto nel ristrutturare il reparto offensivo, dovrà concentrarsi per trovare un degno compagno di mediana per Frank Kessié e un nuovo trequartista, che assieme a Brahim Diaz, non faccia rimpiangere l'addio di Hakan Calhanoglu.

La caccia al fantasista si è rivelata più complicata del previsto, piena di intoppi, rifiuti e richieste inaccessibili. Tanti sono i colpi sfumati finora alla coppia Massara Maldini, tra cui ricordiamo: Damsgaard, che la Sampdoria sembra voler tenere ben stretto; Ziyech per cui il Chelsea richiede una somma enorme; Isco che vuole rilanciarsi alla corte di Ancelotti; e ora forse anche Nikola Vlasic.

Infatti, secondo Gazzetta, ci sono nuove brutte notizie per i rossoneri, che rischiano di trovarsi scoperti tra centrocampo e attacco. Dopo le esose richieste del CSKA di mosca per il suo trequartista, a mettere i bastoni fra le ruote ai diavoli c'è anche lo Zenit, che corre concretamente per assicurarsi il giocatore.

I russi avrebbero fatto recapitare al Cska Mosca una offerta da 25 milioni, con pagamento cash immediato. Una proposta che potrebbe far vacillare i moscoviti, che finora non avrebbero voluto cedere il loro gioiello ad una diretta concorrente.

I rossoneri però non devono disperarsi, perché: Vlasic vuole il Milan, ma il club di Milano dovrà trovare un accordo con il club del fantasista. Insomma, occorrerà accelerare per non rischiare la beffa.