Milan senti Minotti: “Ziyech è il trequartista ideale per i rossoneri”

L'opinionista ha spiegato cosa servirà ai rossoneri sulla trequarti, indicando quello che secondo lui è il profilo perfetto per le loro esigenze

Redazione Il Milanista

Il Milan lavora senza sosta sul fronte calciomercato per coprire l'enorme buco lasciato da Hakan Calhanoglu. La trequarti rossonera resta scoperta e per i diavoli urge trovare una soluzione al più presto. Il dinamico duo, formato da Massare e Maldini, continua a valutare nomi, selezionare calciatori e intavolare trattative ma non hanno ancora concluso nulla.

AAA. cercasi fantasista! Ad oggi, per il ruolo vacante di numero 10 si è tentato di contattare senza successo: Mikkel Damsgaard della Sampdoria; Dusan Tadic dell'Ajax; Nikola Vlasic del CSKA di Mosca; Isco del Real Madrid; Sabitzer del Lipsia.

Minotti consiglia il Milan

Lorenzo Minotti, ex calciatore ed opinionista di Sky, è intervenuto a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport per analizzare la situazione sulla trequarti rossonera. Il commentatore ha esaminato in particolare la questione legata al futuro numero dieci del Milan.

L'ex-Torino vorrebbe che la società del Diavolo, si concentrasse nel portare a casa il fantasista in forza tra i Blues: "Al Milan serve un trequartista di qualità e con un po' di gol nelle gambe. Ziyech è un nome ideale, può essere il profilo perfetto. Vlasic mi convince un po' meno. Ritorno del pubblico negli stadi? Il Milan sarà un bell'esempio da osservare".

In chiusura l'opinionista ha commentato il rientro negli stadi e la conseguenza che potrebbe avere sul rendimento dei rossoneri: "Parliamo della squadra che ha ottenuto i migliori risultati in coincidenza con la mancanza dei tifosi. Il rendimento in trasferta è stato straordinario, ma San Siro può dare una grande spinta. Bisogna capire come reagirà la squadra".

L'ex-lanciere potrebbe essere un'opzione da non sottovalutare, considerando le sue ottime doti tecniche e il buon rapporto che intercorre tra Milan e Chelsea. Gli inglesi hanno appena ceduto il loro centravanti francese ai rossoneri e, ad oggi, sono in contatto anche per definire un possibile cessione di Bakayoko. Che anche il fantasista finisca sul tavolo delle trattative?