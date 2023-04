Milan, per la porta spunta un’altra pista: non solo Sportiello

La dirigenza rossonera è a lavoro per puntellare diversi ruoli in vista del mercato estivo. Un reparto in cui Massara e Maldini dovranno intervenire è senza alcun dubbio la porta: con lo scopo di prelevare un vice Maignan, che possa essere all'altezza. Ciprian Tatarusanu non ha convinto in pieno i tifosi rossoneri e Stefano Pioli e il suo contratto è in scadenza a fine giugno. Non ci sarà alcun rinnovo. L’ex Fiorentina è destinato a lasciare Milano.