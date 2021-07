Tonali: “Stipendio? La voglia di restare al Milan veniva pima di tutto”

Parole d'amore di Sandro Tonali verso il Milan, tra la scelta di tornare in rossonero e una panoramica sull'ambiente rossonero.

"La voglia di restare al Milan veniva prima di tutto. I termini del riscatto dal Brescia erano scaduti e si ricominciava da zero. C'erano altri club, anche con ingaggi più alti da offrire, ma io sono felice qui. Ringrazio la società perché ha scommesso su di me due volte. Farò di tutto per dimostrare di essere da Milan sarà un'altra storia, anche se so di dover migliorare: non ci sono punti di arrivo, si cresce sempre. Sono cresciuto di un anno - spiega - dentro e fuori dal campo, aspetto fondamentale. Ripartiamo con il vantaggio di conoscerci, noi giocatori e l’allenatore. Quello che non cambia sono gli obiettivi: puntiamo sempre in alto. C’è chi pensa alla carriera e all’ambizione, chi ai soldi. Io credo che stare bene in una squadra sia imprescindibile. Al Milan posso centrare tutti i miei obiettivi, posso avere tutto nel club in cui sono felice. Per me Pioli è come un padre. Siamo giovani, lui sa quali corde toccare, ci conosce a fondo".