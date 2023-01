Gelo tra Milan e Leao? Il club rossonero smentisce tutto: “Niente di vero!”

Il Milan ha smentito tutte le voci emerse nelle ultime ore su un presunto gelo con Rafael Leao per il rinnovo del contratto

Il Milanha deciso di smentire tutte le voci uscite in mattinata su un presunto allontanamento di Rafael Leao dal club meneghino. Si era infatti diffusa la voce di una frattura tra le due parti e la conseguente sospensione della trattativa per il rinnovo del portoghese. La società rossonera ha deciso di pubblicare un post attraverso i canali social proprio per mettere fino a ogni tipo di illazione.