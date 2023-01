Bakayoko vicino all’addio, ma non andrà all’Adana Demirspor

Il futuro di Tiemoue Bakayoko non sarà al Milan. Il centrocampista del Chelsea è vicino ad una squadra italiana

Redazione Il Milanista

Nei giorni scorsi sembrava prossimo il passaggio di Tiemoue Bakayoko dal Milan all'Adana Demirspor via Chelsea. Il centrocampista ex Napoli aveva dato un ok di massima per il suo trasferimento in Turchia con i blues che lo avrebbero girato in prestito fino alla fine della stagione.

Le minestre riscaldate... — Tiemoue Bakayoko entrerà a far parte del detto: “Le minestre riscaldate non vanno mai bene”. Oppure: “I cavalli di ritorno non sempre funzionano come la prima volta”. Alla sua seconda parentesi rossonera non si può dare un voto dal momento che Bakayoko non ha quasi mai messo piede in campo.

Le ultime riguardo al suo futuro — Nell'edizione di ieri di Speciale Calciomercato in onda su Sportitalia, il procuratore di Tiemoue Bakayoko aveva chiuso ad un possibile trasferimento del suo assitito alla Cremonese. Invece così non sembra. Le ultime che ci arrivano danno Bakayoko ormai ad un passo dall'addio al Milan per vestire la maglia della Cremonese fino alla fine della stagione. Sarebbe già arrivato il placet del Chelsea. Si tratterebbe di un grande colpo per quanto riguarda la squadra allenata da Davide Ballardini. Una trattativa nata negli ultimi giorni che si potrebbe concretizzare proprio sul gong del mercato.

di Sergio Poli