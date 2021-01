Milan, situazioni rinnovi

MILANO – Non appena il calciomercato si concluderà la dirigenza rossonera si concentrerà sui rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. E’ importante sottolineare come le due trattative siano molto vicine alla conclusione nonostante siano molto diverse. Quella del turco, ad esempio, è sicuramente stata molto più complessa ma facilitata dalla volontà del numero 10 di restare a Milano. Volontà di restare dimostrata anche da Donnarumma.

CALHANOLGU – Il rendimento dell’ex Leverkusen in questa stagione è stato sorprendente che, in parte, ha rallentato la trattativa. A fronte della sue ottime prestazioni l’entourage del numero 10 ha chiesto uno stipendio da Top-player: intorno a 7 milioni di euro, per poi abbassare le proprie richieste. Ecco cosa riporta Nicola Schira sul proprio profilo Twitter: “ACMilan sono in trattative molto avanzate per estendere Hakan Calhanoglu Contratto fino al 2024. Maldini ha offerto un nuovo stipendio di € 4M / anno. Calha vuole di più e chiede € 5M / anno. A metà del contratto può essere chiuso”. Il Milan certamente sperava di chiudere la trattativa molto prima, in estate o al massimo all’inizio della stagione, ma il mercato estivo e lunghe trattative hanno frenato la contrattazione. Quel che è certo è la volontà di Calhanoglu di restare al Milan, evidenziata dal fatto che il turco non abbia, per il momento, accettato la corte di altri club (Juventus e United) disposti a soddisfare le sue richieste economiche. Ecco il post completo del giornalista:

DONNARUMMA – Anche per Donnarumma è prevista la fumata bianca. Il classe ’99 ha sempre dimostrato la volontà di voler restare al Milan e giocare la Champions con il club di via Aldo Rossi. Obiettivo che fino alla stagione scorsa non sembrava alla portata dei rossoneri. Ora che il club si gioca lo scudetto, la permanenza del portiere non è in discussione

