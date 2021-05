Milan, si continua a monitorare il mercato francese

Ecco le ultime sul mercato del Milan

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan domenica sera contro l'Atalanta ha un solo imperativo: vincere. E non sarà un missione facile visto che la formazione di Gasperini vuole chiudere la stagione al secondo posto. E per farlo la Dea deve battere i rossoneri. Anche un pareggio potrebbe andare bene ai nerazzurri, ma un solo punto potrebbe non essere abbastanza per il Milan.

Conti e numeri alla mano la classifica del campionato è chiara: Inter campione d'Italia, Atalanta seconda a 78 punti (e già con la qualificazione in tasca), Milan e Napoli terzi a 76 punti e Juve quinta a 75. Di conseguenza i rossoneri, gli azzurri e i bianconeri devono vincere e quest'ultimi, impegnati proprio contro i bergamaschi domani al Mapei Stadium per la finale di Coppa Italia, devono sperare in un passo falso degli altri due club.

Per il Milan sarà importante la qualificazione per il piano di crescita stilato e presentato dal Fondo Elliott all'UEFA, ma anche per agire con maggior fascino sul mercato. Lo stesso fascino che Maldini e Massara vogliono esercitare su Donnarumma che potrebbe restare al Milan solo con la Champions League. Altrimenti il duo mercato inizierà a studiare e cercare i rinforzi.

Milan, occhi ancora puntanti in Francia

Nelle ultime sessioni di mercato il Milan ha sempre guardato con molto interesse al campionato transalpino. Prima con Rafael Leao, poi con Simakan e Camavinga e Thauvin e ora con Mike Maignan e Amine Adli.

Maignan sembrerebbe essere l'erede di Donnarumma tra i pali del Milan, mentre Amide Adli, il prossimo attaccante rossonero. A riportare il rumors è il portale FootMercato che riporta come il giovane classe 2000 sia finito in cima alla lista di Maldini e Massara.

Adli, di proprietà del Tolosa club della Ligue 2 francese, nonostante la giovane età è stato eletto dal sindacato dei calciatori professionisti francesi, UNFP, come miglior giocatore del campionato. Il Tolosa per lasciare partire il proprio golden boy chiede 15 milioni di euro ma il Milan deve affrettarsi perché sul classe 2000 si stanno muovendo anche l'Olympique Marsiglia e il Bayern Leverkusen.