Milan, si complica l’affare Juan Miranda: questa la scelta del terzino

Il Milanlavora sottotraccia sia sul mercato invernale che su quello estivo, con l'obiettivo di rendere sempre più competitiva la rosa a disposizione di mister Pioli. Tra i giocatori monitorati con estrema attenzione c'è Juan Miranda. Il terzino sinistro è in scadenza di contratto con il Betis Siviglia il 30 giugno 2024. Su di lui c'è da tempo l'interesse del Milan, che voleva portarlo in rossonero già a gennaio. Tuttavia i Diavoli sarebbero riusciti a strappare una prelazione per giugno. Ora i Diavoli devono stare però attenti alla Real Sociedad piombata sul terzino. Da parte sua Miranda avrebbe dato la priorità a restare nella Liga spagnola, dove in questa stagione ha collezionato undici presenze e realizzato un gol.