Sacchi: “Il Milan deve trovare equilibrio. Sull’Europa League…”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dei rossoneri di Stefano Pioli e non solo.

Sulla possibile rimonta Scudetto del Milan: «È vero che il calcio ha la capacità di racchiudere in 90 minuti le emozioni di una vita, e dunque tutto è possibile, ma è altrettanto vero che il Milan, ora, deve trovare un equilibrio, in campo e fuori, e deve dimostrare di avere continuità di rendimento».

Sulla possibilità di vincere l'Europa League, trofeo non da poco: «Tutt’altro, è una competizione molto importante e il Milan fa bene se ci punta. L’importante è che prosegua nel percorso di crescita che sembra avere intrapreso, almeno per quanto visto contro la Roma».

Su Milan-Roma di domenica sera, una vittoria convincente: «Direi proprio di sì. Il Milan ha fornito un’ottima prestazione anche se, lo sapete, io sono molto esigente: ogni tanto la squadra si allunga troppo e finisce per fare fatica».

