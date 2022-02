Il Milan torna ad allenarsi: nel mirino i quarti di Coppa Italia

Il Milan è tornato ad allenarsi in giornata dopo la vittoria nel derby. Nel mirino dei rossoneri c’è la partita di Coppa Italia.

Dopo la bellissima vittoria di ieri sera il Milanè tornato ad allenarsi a Milanello. Non c’è tempo da perdere per gli uomini di Pioli, che mercoledì sera dovranno affrontare la Lazio. La gara in programma a San Siro alle 21:00 è valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia. Lo scontro tra le due formazioni è diretto, perciò c’è la volontà di prepararlo al meglio così da giungere in semifinale. Oggi i rossoneri hanno svolto prima lavoro defaticante in palestra e poi sono scesi in campo. Il gruppo ha iniziato a lavorare per l’attivazione muscolare, fatta attraverso l’aiuto di ostacoli bassi e coni. Successivamente la sessione è continuata con alcuni esercizi 2 contro 2 e si sono svolte poi alcune esercitazioni tecniche incentrate sulle finalizzazioni. Alla fine dell’allenamento si è disputata la consueta partitella a campo ridotto.