Milan sfuma il colpo sulla fascia: il calciatore vuole restare in Spagna

Secondo AS è sicuro, la volontà del calciatore è quella di rimanere tra i Blancos e giocarsi le sue carte alla corte di Ancelotti

Redazione Il Milanista

Il calciomercato del Milan non accenna a fermarsi. Dopo i tanti colpi ben assestati in entrata, i rossoneri continuano a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione; l'obbiettivo è rendersi ancora più competitivi in campionato e degni della qualificazione in Champions League.

Dopo l'arrivo di Fodé Ballo-Touré , terzino sinistro del Monaco, i diavoli vorrebbero lavorare per rimpolpare anche la fascia destra e dare un cambio a Calabria. Ad oggi, sono tantissimi i nomi valutati per la corsia da Maldini e Massara ma non tutto procede come sperato.

Chi è obbiettivo del Milan?

Il mirino dei rossoneri si è posato su Álvaro Odriozola Arzallus, un classe 1995 spagnolo, difensore di proprietà dei Blancos. Arrivato nell'estate del 2018 al Real Madrid, il calciatore ha sempre avuto poco spazio nella rosa di Zidane, tanto che ha passato diverso tempo in prestito.

Durante la sua ultima esperienza all'estero, quando nel gennaio 2020 approdò al Bayern Monaco, il terzino dei madrileni vinse in appena 6 mesi: campionato, Coppa tedesca e Champions League. Ma non sono i suoi titoli ad impressionare il club di Via Aldo Rossi, bensì le sue ottime prestazioni in campo.

Il profilo è quello che serve ai diavoli: un calciatore versatile, che potrebbe coprire tutta la fascia costituendo un'alternativa non solo a Calabria ma anche a Castillejo. Nonostante ciò, il classe 1995 da il meglio di sé da terzino: tra le sue qualità emerge sicuramente la facilità di corsa e la spinta offensiva; sono strabilianti però anche le sue caratteristiche difensive, dove si distingue per tempismo nei tackle.

Vuole il Real

Nonostante l'interesse del Milan e l'ottimo rapporto col club di Florentino Perez sembra che quest'affare "non s'ha da fare". A mettere i bastoni tra le ruote ai diavoli sarebbe proprio il loro oggetto del desiderio.

Rientrato dalla Germania, infatti, Odriozola avrebbe chiesto di restare in Spagna. Dopo il cambio in panchina, il calciatore sarebbe intenzionato a giocarsi il tutto per tutto sotto l'attenta guida di Ancelotti, cercando una consacrazione definitiva in patria. A riportare le volontà del terzino è stato il quotidiano sportivo AS.