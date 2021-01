Milan, sfida all’Hellas per il mediano

MILANO – Il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista da regalare a Stefano Pioli. Il nome trattato finora era quello di Kouadio Koné del Tolosa, ma il francese classe 2001 è vicinissimo al passaggio in Bundesliga, dove lo aspetta il Borussia Mönchengladbach. I tedeschi infatti hanno accontentato il club transalpino offrendo 9 milioni di euro per il ragazzo, battendo il Milan fermo a 5 milioni.

Per questo motivo Maldini e Massara stanno vagliando e studiando nuovi nomi per la mediana rossonera. Gli uomini mercato rossonero valutano due opzioni: o un giocatore giovane come Koné, o una soluzione low cost, che magari già conosce la Serie A. Il Milan, in questo momento, non ha bisogno di un altro regista per la mediana. Di giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono già tre: Tonali, Bennacer e Krunic. Serve un giocatore con caratteristiche più simili a quelle di Franck Kessié. Un giocatore quindi capace a distruggere l’azione avversaria, inserirsi e con i piedi buoni. E in Serie A un giocatore con queste caratteristiche c’è e gioca proprio nel Torino, avversario di questa sera. Si tratta Souliho Meité.

Il Milan secondo quanto riportato dagli esperti mercato i Sky Sport starebbe pensando proprio al francese per rinforzare il centrocampo e allungare la rosa di Pioli. Maldini e Massara avrebbero anche avuto anche dei primi contatti con gli agenti. Il Torino sarebbe pronto a lasciare a far partire il ragazzo in prestito con diritto di riscatto da riscatto con un prestito oneroso da 1 milione di euro e il riscatto a 10. Sul classe ’94 però ci sarebbe anche l’Hellas Verona di Juric. Ma il Milan potrebbe bruciare la concorrenza sfruttando la partita di oggi, durante la quale incontrerà la dirigenza granata sugli spalti di San Siro. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<