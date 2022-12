Vediamo i risultati del weekend per le formazioni rossonere giovanili

“Si apre con tanti gol il dicembre del Settore Giovanile rossonero: in copertina, nel weekend andato in archivio, ci sono i netti successi di U16 e U15 sui pari età del Südtirol. La squadra di Baldo si conferma in vetta (24 punti in 9 giornate e ben 36 reti segnate), quella di Bertuzzo si consolida al secondo posto tenendo distante l'Atalanta terza. Vittoria importante anche per l'U18 di Terni, che batte l'Atalanta 4-2 e sale al secondo posto in classifica (a -5 dalla SPAL capolista) anche per effetto del rinvio di Cagliari-Torino. Tanti gol nelle categorie più giovani delle squadre rossonere mentre finisce con una sconfitta il big match della Primavera femminile, che cede al cospetto della Roma capolista”.