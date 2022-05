Oggi potrebbe essere l’ultima presenza in rossonero per più di un giocatore

Quella di oggi è l'ultima partita del campionato 2021/2022. potrebbe essere festa grande ma per qualcuno poi sarà addio

La'ppuntamento è tra poche ore. Alle 18 è fissato il calcio d'inizio. Un'ora e 45 minuti dopo circa sapremo il verdetto. Se sarà il Milan a festeggiare oppure l'Inter sarà il campo a svelarcelo.

Il Milan si prepara alla festa

Dalle parti di Milanello è già tutto pronto per la festa finale. Maglie celebrative e feste di addio. Per scaramanzia, tuttavia, non è stato ancora comunicato nulla. Soffermiamoci però un momento sugli addii. Si, perchè quella contro il Sassuolo potrebbe essere l'ultima presenza in rossonero per molti giocatori.

Il futuro di Kessie e Romagnoli è quasi scritto

Se per quanto riguarda Franck Kessie non sembrano esserci più dubbi da almeno 5/6 mesi, per quanto concerne Alessio Romagnoli sono state le ultime settimane a consegnarci un difensore quasi vestito di biancoleste in vista della prossima stagione. In settimana c'è stato addirittura un incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e l'entourage del difensore italiano. Si va verso un addio ai colori rossoneri per abbracciare quella squadra per cui Romagnoli tifa sin da piccolo.

Non solo loro due vicini all'addio

Samu Castillejo non rientra più nei piani del Milan e a fine partita sarà addio. Anche Junior Messias non è sicuro di una riconferma in vista della prossima stagione. In quella porzione di campo sono tanti i nomi che si susseguono in vista del mercato estivo e il giocatore ex Crotone potrebbe non essere riscattato da Paolo Maldini finendo così temporaneamente in Lega Pro proprio al Crotone.

Florenzi potrebbe rimanere

Gli ultimi giorni sono stati importanti per capire anche il futuro di Alessandro Florenzi. Secondo le ultime indiscrezioni il Milan vorrebbe trattenerlo e starebbe parlando con la Roma per un suo possibile riscatto. Infine si dovrà capire anche quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic il quale non ha ancora deciso se smettere oppure continuare.

di Sergio Poli