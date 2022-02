Aperte le vendite per i biglietti delle prossime gare casalinghe del Milan

Il Milan nei giorni scorsi ha emesso un comunicato ufficiale dove informa che sono disponibili i biglietti per le prossime gare interne

Redazione Il Milanista

“Il febbraio del Milan si concluderà con la sfida casalinga contro l'Udinese, in programma venerdì 25 alle 18.45 e valevole per la 27esima giornata di Serie A. Sarà il confronto ufficiale numero 101 quello tra i rossoneri e i friulani, con il bilancio che vede il Milan comandare con 43 successi, contro i 21 dell’Udinese, e 36 pareggi. Sono 46 i precedenti giocati a San Siro in Serie A, con 25 vittorie milaniste, 16 pareggi e 5 successi dell'Udinese. Nella scorsa stagione la gara, disputata il 3 marzo, aveva visto gli ospiti passare grazie a Becão e raggiunti in pieno recupero da un rigore trasformato da Kessie per l'1-1 finale”.

I biglietti per Milan-Udinese

“I biglietti per Milan-Udinese saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti secondo le seguenti modalità: La finestra di vendita dedicata agli abbonati e ai possessori di Carta Cuore Rossonero aprirà alle 12.00 di lunedì 14 febbraio e chiuderà alle 23.59 di mercoledì 16 febbraio, usufruendo di un listino prezzi dedicato. In contemporanea, sempre alle 12.00 di lunedì 14 febbraio, prenderà il via la fase di vendita libera che resterà aperta fino a esaurimento posti. Il costo dei biglietti per Milan-Udinese parte da 12€. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 14€ in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto e, per gli Over 60, biglietti scontati a partire da 19€ in determinati settori.

Anche per Milan-Udinese è attiva la vendita online dei prodotti hospitality AC Milan, acquistabili sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione VIP Hospitality, a partire da 99€”.

I biglietti per Milan-Inter di Coppa Italia

“I biglietti per Milan-Inter saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti in tre finestre di vendita separate. La prima, quella dedicata agli abbonati, aprirà alle 12.00 di martedì 15 febbraio e chiuderà alle 23.59 di mercoledì 16 febbraio. La seconda, riservata ai possessori di Carta Cuore Rossonero, dalle 10.00 alle 23.59 di giovedì 17 febbraio. La terza e ultima fase, quella di vendita libera, prenderà il via alle 10 di venerdì 18 febbraio e resterà aperta fino ad esaurimento posti. Anche per Milan-Inter è attiva la vendita online dei prodotti hospitality AC Milan, acquistabili sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione VIP Hospitality, a partire da 245€”.