Milan, ecco sei curiosità da sapere sul match contro i neroverdi

Oggi pomeriggio il Milan affronterà la seconda trasferta della stagione. Ecco alcune curiosità sul match contro i neroverdi.

Redazione Il Milanista

Alle 18:30 il Milan scenderà in campo al Mapei Stadium per la seconda trasferta della stagione. In attesa del match, ecco alcune curiosità pubblicate sul sito acmilan.com da sapere assolutamente:

A CACCIA DI UN RECORD

Nell'ultima stagione, il Milan ha conquistato il 19° Scudetto proprio al Mapei Stadium. I rossoneri hanno vinto tutte le ultime sei trasferte in casa del Sassuolo in Serie A e vincendo la prossima registrerebbero la propria striscia record di vittorie esterne consecutive, in campionato, contro un singolo avversario.

DURANTE LA SETTIMANA

La sfida di domani non rappresenta una prima volta in infrasettimanale: quella tra rossoneri e neroverdi è infatti una gara che si è spesso giocata di giorno feriale tra due appuntamenti di campionato. Ben tre i precedenti, con il Milan che ha vinto l'unica partita già disputata nello stadio reggiano (1-2 nel luglio 2020).

L'ASSE LEÃO-GIROUD

Tre degli ultimi quattro gol realizzati da Olivier Giroud in Serie A sono arrivati su assist di Rafael Leão. In generale, a nessun giocatore il portoghese ha fornito più passaggi vincenti rispetto al francese da quando milita nella massima serie italiana (quattro, come a Ibrahimović). Leão ha complessivamente preso parte a tre gol (una rete, due assist) nelle cinque sfide di Serie A giocate contro il Sassuolo, reti arrivate tutte al Mapei Stadium.

SOLIDITÀ DIFENSIVA

Nel 2022, il Milan è la squadra, insieme alla Real Sociedad, ad aver collezionato più clean sheet (13) nei cinque maggiori campionati europei. I rossoneri sono imbattuti da 19 trasferte (16V, 3N) contro squadre dell'Emilia-Romagna in Serie A. Inoltre, la squadra di Pioli potrebbe ottenere due clean sheet di fila in terra emiliana - dopo il 3-0 contro il Sassuolo dello scorso maggio - per la prima volta dal febbraio 2018: allora il Milan arrivò a cinque partite consecutive a porta inviolata contro formazioni emiliano romagnole.

DEBUTTI E REALIZZAZIONI

Tommaso Pobega ha esordito in Serie A il 27 settembre 2020, proprio contro il Sassuolo, indossando la maglia dello Spezia. L'unica rete in trasferta realizzata in Serie A da Alexis Saelemaekers è arrivata al Mapei Stadium il 20 dicembre 2020, nel successo del Milan per 2-1.

PIOLI E I NEROVERDI

Cinque delle sette vittorie di Stefano Pioli da allenatore in Serie A contro il Sassuolo sono arrivate in trasferta, comprese tutte le ultime tre. L'allenatore rossonero, che ha guidato i neroverdi nella stagione 2009/10, ha pareggiato solo due delle 15 partite da allenatore contro il Sassuolo in Serie A: soltanto contro la Fiorentina (1) ha collezionato meno pareggi tra le formazioni affrontate almeno 10 volte nella competizione.