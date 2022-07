Sconcerti: “Gli americani preferiscono costruire stadi che comprare giocatori”

Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com e ha detto: “I proprietari americani non hanno mai fretta di acquistare un giocatore perché sono soldi messi al vento, non hanno una produttività certa. Gli americani preferiscono costruire stadi. Ad aprile si diceva già che il Milan avesse un accordo per Renato Sanches del Lille . Sono passate due settimane da quando Paolo Maldini è di nuovo operativo e non è ancora successo niente”. Queste le parole di Mario Sconcerti.

In esclusiva a Sky Sport Calciomercato - L'originale ha parlato Luca Serafini che sul Milan ha detto: “Pioli ha tante idee, ne ha avute la società. Non è necessariamente vero se hai i soldi fai qualcosa, Berlusconi ha avuto per tanti anni le idee giuste e i soldi. Il Milan ha sicuramente dei budget inferiori ad altri però ha idee sui giovani“. Queste le sue parole.

A firenzeviola.it ha parlato Antonio Di Gennaro che ha detto “Tante squadre si sono rinforzate molto. Penso a Milan, Juve e Inter. Sarà comunque un campionato anomalo per la sosta Mondiale. Sulla Fiorentina in particolare, per me l’anno scorso è stata una sorpresa per gli obiettivi di inizio anno. Quest’anno, ad oggi, per me i viola sono più avanti di Lazio e Roma, sia come base che come mercato fatto”.