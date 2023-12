Verso Milan-Sassuolo: le informazioni sulla squadra arbitrale

Alle 18 il Milan affronterà il Sassuolo a San Siro, nel match valido per la 18esima giornata di Serie A: le informazioni sul team arbitrale

Alle 18 il Milanscenderà in campo per affrontare il Sassuolo a San Siro, nel match valido per la 18esima giornata di Serie A. I rossoneri, dopo il pareggio di Salerno, vogliono chiudere bene l'anno, nonostante i diversi problemi, soprattutto legati agli infortuni. Vediamo cosa c'è da sapere su chi dirigerà il match.

Le informazioni sulla squadra arbitrale — L'arbitro designato per questo match è Livio Marinelli, della sezione di Tivoli. Il 39enne è alla 43esima direzione in Serie A. Sono tre i precedenti con i rossoneri per questo arbitro. Nella scorsa stagione ci sono stati due incroci: Milan-Udinese 4-2 e Milan-Monza 4-1. A coadiuvare il direttore di gara ci saranno i guardalinee Rossi e Ricci, il quarto ufficiale Zufferli e il VAR Meraviglia, con Valeri AVAR.

