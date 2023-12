Verso Milan-Sassuolo: la designazione arbitrale per la sfida di San Siro

Dopo un Natale vissuto con l'amarezza degli ultimi risultati e della situazione infortuni, il Milan è tornato a preparare la prossima sfida di campionato. Sabato alle 18 a San Siro i rossoneri affronteranno il Sassuolo . Una sfida delicata anche per il futuro di Mister Pioli .

Intanto l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la 18esima giornata di Serie A. A dirigere la sfida tra Milan e Sassuolo sarà Livio Marinelli , della sezione di Tivoli. Gli assistenti saranno Marcello Rossi e Marco Ricci, mentre il Quarto uomo sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia , con Paolo Valeri che svolgerà il compito di AVAR.

