Carnevali: “Il Milan nelle ultime partite ha dimostrato di essere la più forte”

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato della lotta Scudetto in vista della sfida al Milan di domenica

In esclusiva al Corriere della Sera ha parlato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che sul Milan ha detto: “Se mi ha sorpreso? Sì perché l’Inter e il Napoli sulla carta avevano qualcosa in più. E poi, ripeto, mi ha impressionato il feeling che si è instaurato all’interno della squadra e poi fra dirigenti e allenatore. Se sarebbe uno scudetto vinto dal Diavolo o perso dall’Inter? Diciamo entrambe le cose, però i rossoneri hanno dimostrato nelle ultime quattro partite di essere davvero i più forti. Complimenti a Pioli per il lavoro che ha svolto”. Queste le parole in esclusiva al Corriere della Sera dove ha parlato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali sulla partita che il suo Sassuolo avrà da giocare contro il Milan.

"Il calendario più difficile ce l'aveva il Milan, le ha vinte tutte e tre. Dopo l'errore dell'Inter a Bologna il Milan ha dovuto rivincerlo, per arrivare all'ultima davanti. Ivan Perisic? Io lo reputo importante come Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, i tre più importanti. Se dobbiamo dire il miglior giocatore del campionato io dico Perisic. Potevamo dire Dusan Vlahovic, ma ha fatto un po' meno alla Juventus. Può essere Sandro Tonali o Rafael Leao". Queste le parole di Lele Adani in esclusiva alla Bobo tv durante una diretta Twitch.