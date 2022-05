Integration Heroes in campo con Sheva: le iniziative per i bambini ucraini

L'ex campione del Milan promuove delle iniziative per integrare i bambini ucraini nel sistema scolastico italiano

Integration Heroes ha diramato un comunicato per riferire di un'iniziativa lodevole in favore dei bambini ucraini. Andriy Shevchenko è il portavoce della missione. Tutti i dettagli nel testo per intero del comunicato:

Il campione ucraino, insieme al Comune di Milano, ha istituito un numero

verde per permettere ai bambini delle famiglie esodate di superare un

momento così difficile e destabilizzante.

Milano, 16 maggio 2022 – Andriy Shevchenko si unisce alla missione degli

Integration Heroes e, in un momento tragico per il suo Paese, ha lanciato

un’iniziativa rivolta alle famiglie fuggite dall’Ucraina. La stella ex Milan, che il

23 maggio risponderà presente al richiamo di Samuel Eto’o e parteciperà al

match di beneficenza organizzato al Giuseppe Meazza, ha anche istituito un

canale diretto con operatori che, al numero 020205 e in lingua ucraina, aiuterà i

genitori dei bambini espatriati a orientarsi nella loro nuova realtà. Ci sarà la

possibilità di avviare corsi di lingua italiana, per permettere ai bambini di

integrarsi nelle classi del capoluogo lombardo o, in alternativa, sarà possibile

creare un canale virtuale per organizzare classi in DAD per riprendere il percorso

didattico cominciato in Ucraina. In un momento così difficile e destabilizzante, il

primo pensiero è di far sentire a casa, per quanto possibile, migliaia di

bambini che si sono visti privati delle basi educative e sociali che caratterizzano

l’età dello sviluppo.

Questa iniziativa è stata realizzata con il supporto del Comune di Milano e ha

come fine l’integrazione dei bambini fuggiti da una situazione drammatica, in

un contesto solidale e che punta alla loro educazione.

A ribadirlo è stato oggi lo stesso Shevchenko che, attraverso una Instagram

Story ricondivisa dal profilo ufficiale dell’evento che si terrà il prossimo 23

maggio a San Siro, ha ribadito la vicinanza che ha sentito da parte degli

Integration Heroes e di Samuel Eto’o.

Le nuove generazioni e il loro futuro sono al primo posto nell’agenda del

fuoriclasse camerunense, che ha trovato nel campione ucraino un nuovo, valido

e determinato alleato.

La partita, organizzata con il supporto della Lega Serie A, avrà una copertura

mediatica nazionale e internazionale e avrà tra i suoi protagonisti alcuni dei più

grandi campioni ed ex del calcio. Tra questi anche Júlio César, Javier Zanetti,

Francesco Totti, Paulo Dybala, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Wesley Sneijder

e il compagno di tanti trionfi al Barcellona di Eto’o, Lionel Messi.

Andriy Shevchenko: «Ho sentito fin da subito la vicinanza di Samuel e di

questo progetto. Condividiamo i propositi per un mondo scevro da

discriminazioni e, in un momento come questo, non posso fare altro che

mettermi a disposizione della mia Ucraina e dare una mano a chi è in fuga e

vive nel terrore. Per questo ho deciso di accendere questo numero e cercare di

dare a tante famiglie una parvenza di normalità, in una situazione così

drammatica e difficile».

Per acquistare i biglietti dell’incontro è possibile accedere al canale di vendita di

Vivaticket scansionando il QRcode al seguente link: https://we.tl/t-20AbrxTYKc