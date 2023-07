Milan, nuova idea per rinforzare il centrocampo: Sander Berge

Continua il casting per il centrocampo del Milan, che dopo l'arrivo di Loftus-Cheek e Reijnders vogliono rafforzare il reparto con...

Continua il casting per il centrocampo del Milan, che dopo l'arrivo di Loftus-Cheek e Reijnders vogliono rafforzare il reparto con un nuovo innesto. Il profilo in cima alla lista di Furlani è senza alcun dubbio Yunus Musah del Valencia. La società iberica però continua a chiedere non meno di 25 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dai meneghini.

MILAN: IL NOME — Nelle ultime ore il Milan ha fatto un sondaggio per un giovane centrocampista del Salisburgo, ovvero Lucas Gourna-Douath. Il classe 2003 però, non è l'unico nome per il centrocampo. Spunta infatti un'altra alternativa, ovvero Sander Berge.

Il giocatore milita nello Sheffield United ormai da anni ma andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2024. Per questo motivo, nonostante la promozione dei biancorossi in Premier League in questa stagione, potrebbe andare via. Bisogna puntualizzare che ad oggi non c'è una trattativa aperta, ma il calciatore potrebbe essere una valida alternativa.