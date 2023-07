Calciomercato Milan, Furlani fa paura: dopo Chukwueze, vuole altri 2 colpi!

Il Milan pare essere veramente inarrestabile sul fronte calciomercato , che sta incoronando il club rossonero come protagonista assoluto. L'ultimo colpo in chiusura è Samuel Chukweze , che già nelle prossime ore dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan. Un altro colpo importante e di livello internazionale.

La dirigenza rossonera ha chiuso la trattativa con il Villarreal sulla base di circa 20 milioni di euro più altri 8 di bonus. Chukwueze sbarcherà a Milano a brevissimo per le visite mediche per poi aggregarsi al gruppo agli ordini di Pioli. Ma in queste ore è spuntata una nuova (e clamorosa) indiscrezione di calciomercato: Furlani e soci infatti ora avrebbero in mente qualcos'altro di veramente molto importante per quanto riguarda il mercato in entrata del Milan <<<