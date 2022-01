Milan-Juventus: i possibili duelli del big match di domani

Domani c'è Milan-Juventus. Andiamo a vedere i possibili duelli del big match del 23esimo turno di Serie A.

Redazione Il Milanista

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale con il quale propone i possibili duelli del match di domani sera tra Milan e Juventus: "Milan-Juve, basta la parola ed è già garanzia di spettacolo. Poche presentazioni e tanta attesa nell'avvicinamento a questo big match di San Siro. Si gioca domani, ma oggi è già tempo di anticipare i possibili e più interessanti duelli in campo. Rivali, nemici, avversari: rossoneri e bianconeri, come sempre, lotteranno per avere la meglio e l'esito finale dipenderà anche da loro".

Leao vs Dybala

"Sono i più in forma, uomini copertina e attaccanti di puro talento. Avranno posizioni differenti - Leão agirà largo e sa far male soprattutto in velocità, Dybala giostrerà più in mezzo ed è formidabile nello stretto - ma il compito principale sarà identico: incidere e decidere. Il portoghese è stato coinvolto in gol in ognuna delle ultime quattro presenze in tutte le competizioni (tre reti, due assist) e ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue due partite contro la Juve a San Siro in campionato non solo, Rafa è anche il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling in questa Serie A. L'argentino sta trascinando a suon di marcature: in fila Roma, Udinese e Sampdoria in Coppa Italia. Dodici i gol contro il Milan in campionato (sette reti, cinque assist), anche se non ha mai colpito il Diavolo a San Siro in maglia bianconera. Entrambi sono i leader delle rispettive squadre anche come tiri nello specchio e fuori dallo specchio, da loro ci si aspettano le giocate migliore e la qualità maggiore".

Theo Hernandez vs Cuadrado

Probabilmente i terzini più forti del nostro campionato, di certo uno degli incroci più affascinanti della gara. Agiranno all'opposto, Hernández a sinistra e Cuadrado a destra, di conseguenza si ritroveranno di fronte. Brucerà l'erba lungo quella corsia, una fascia ad alta velocità e di grande qualità. Condividono una statistica: solo Faraoni (undici) ha servito più assist del francese e del colombiano (dieci a testa) tra i difensori in Serie A dall'inizio della scorsa stagione. Possono essere gli aghi della bilancia, anche in fase difensiva, Theo poi dovrà fare attenzione perché diffidato prima del Derby. Hernández è tornato a splendere nonostante il rigore sbagliato contro lo Spezia ed è anche il milanista con più falli subiti (37). Cuadrado ha già realizzato quattro gol nel torneo in corso, tanti quanti nei due precedenti messi insieme. Chi avrà la meglio?

Ibra vs Morata

"Dovranno reggere il peso offensivo, lottare e farsi trovare pronti. Ecco le punte coi riflettori addosso, molto diverse come caratteristiche e interpretazione del ruolo: Ibrahimović ha più esperienza e potenza, Morata più freschezza e dinamismo. In ogni caso partecipano e bene al gioco collettivo. Lo svedese sarà l'ex per eccellenza e in maglia milanista ha già colpito la Vecchia Signora in due circostanze sempre a San Siro (luglio 2020 e ottobre 2010). La rete al Meazza comunque manca da metà settembre, realizzarla lo porterebbe a diventare il più "anziano" a segnare contro la Juve in Serie A e ad agganciare Riva, Mancini e Filippo Inzaghi in 21ª posizione tra i migliori marcatori nella storia del massimo campionato. Morata ha preso parte a quattro gol in cinque match di Serie A contro il Milan (due reti, due assist); tra queste c'è il primo incontro nel quale ha sia segnato che servito un passaggio vincente (febbraio 2015, 3-1 allo Stadium)".

Tonali vs Locatelli

Le chiavi della regia, i cervelli della mediana. Giovani e italiani, un bel duello. Tonali riprenderà in mano il battito del cuore del Milan dopo aver scontato la squalifica, quindi riposato e carico. All'andata servì l'assist per il pareggio, un preciso calcio d'angolo per il colpo di testa di Rebić valso l'1-1: una delle sue prime importanti prestazioni del 2021/22, mentre la prossima servirà per ribadire lo status di promessa mantenuta e in rampa di lancio. Sandro è il leader rossonero per passaggi nella metà campo offensiva (423), cross effettuati (70) ma anche falli commessi (24) e ammonizioni (cinque). Dà battaglia anche Locatelli, primo tra i bianconeri per scorrettezze (30) e conclusioni respinte (sedici); a proposito di ex di lusso, Manuel ha esordito in Serie A in maglia milanista e proprio in un Milan-Juve del 2016 ha siglato uno straordinario gol-vittoria". Questo il comunicato del Milan.