Calciomercato Milan, Onyedika-Diallo: grosse news. E spunta un nome top

Difensore e centrocampista: sono sempre questi due i ruoli che il Milan vuole rinforzare da qui alla fine di questo calciomercato estivo. Per entrambi gli obiettivi, come vedremo nel dettaglio tra poco, stanno circolando una marea di nomi, tra vecchi pallini, nuove suggestioni e grandi sogni di mercato. In queste ore però sono arrivate news importanti per due nomi in particolare.

Per la mediana rossonera, fari puntati soprattutto su Raphael Onyedika del Midtjylland. Secondo Tuttosport, il 21enne sarebbe stato individuato come il profilo perfetto per le esigenze del Milan, sia dal punto di vista tecnico che economico. Servirebbero infatti circa 7 milioni di euro per portare Onyedika a Milano, una cifra che il Diavolo può tranquillamente permettersi. In difesa invece, arrivano nuovi segnali per Abdou Diallo. Sempre secondo Ts infatti, il PSG starebbe ammorbidendo la propria posizione e potrebbe accettare la formula proposta dal Milan: prestito con diritto di riscatto. Buone notizie, insomma. Ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo e, in questo senso, nelle ultime ore in orbita rossonera sta circolando anche il nome di un nuovo big internazionale <<<