Conte: “Favoriti per lo Scudetto? Nessuno si nasconde, ma serve…”

Stefania Palminteri Redattore 29 ottobre - 23:21

Termina 0-2 la gara di San Siro tra il Milan di Paulo Fonseca ed il Napoli di Antonio Conte, nel match valevole per la 10a giornata del campionato di Serie A. Nel post partita del match è intervenuto il tecnico dei partenopei ai microfoni di DAZN.

Favoriti per lo Scudetto?: "Nessuno si nasconde. Noi vediamo realisticamente ciò che stiamo facendo quest'anno, inaspettato e folle. Rimaniamo umili con i piedi per terra. Nessuno si nasconde, ho le spalle larghe e le responsabilità le ho a prescindere. Nessuno si nasconde, cerchiamo di fare più punti possibile ogni partita. Noi sappiamo qual'è il nostro obiettivo. Ad inizio anno era quello di tornare in Europa, non succeda da 14 anni. La stessa idea nostra la hanno moltissime squadre. Noi partiamo di rincorsa, partiamo 41 punti dietro della prima. Noi rimaniamo per terra, bisogna avere equilibrio".

Soddisfazioni?: "Abbiamo creato un gruppo solido. Uno dei migliori gruppi avuti in carriera, non si parla mai di "io" ma di "noi". C'è unione con il club e la squadra. Abbiamo creato un bellissimo ambiente. Respiro aria bella e pulita, questo lo vivo con passione e soffrendo. Questa l'abbiamo preparata solo lunedì, ringrazio tutti. E' giusto che loro tifosi sognino, ma dobbiamo essere preparati in caso di qualche battuta d'arresto. Vogliamo renderli orgogliosi, abbiamo determinazione e voglia".

Lukaku: "Sarebbe qualcosa di incredibile vincere a Napoli. Ci siamo dati tre anni per farlo. Siamo partiti di rincorsa e stiamo ricostruendo qualcosa. Chi fa il nostro sport a questi livelli non può pensare che si verifichino sempre i miracoli. Io penso che quest'anno sarà molto dura. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo prefissato, ma non ci poniamo limiti. Con Romelu c'è tanta empatia, voleva venire a Napoli a tutti i costi, ha rifiutato squadre della Premier. Posso solo parlare bene di lui, ma come con tutti".