Milan-Napoli, le pagelle di Crudeli: “VERGOGNA! Oggi faccio un casino!!!”

Pronti, via e Milan-Napoli si mette subito in salita per i rossoneri con il gol di Lukaku. Il portiere rossonero sbaglia l'appoggio in uscita che poi porta al gol del vantaggio azzurro. Poi gli manca un pizzico di reattività in più sul raddoppio napoletano firmato da Kvaratskhelia, che comunque tira fuori una grandissima conclusione. Insomma, sicuramente più impreciso e non impeccabile rispetto al solito. VOTO: 5