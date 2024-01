Milan, Romero destinato a partire: sono diverse le opzioni

L'attaccante argentino, arrivato a parametro zero dalla Lazio in estate, è in procinto di lasciare il Milan a gennaio: ecco tutte le opzioni

Il calciomercato invernale è nel pieno del suo svolgimento e il Milansta lavorando a diverse trattative. Per quanto riguarda il mercato in uscita, il destino di Luka Romero sembra quello di lasciare Milano a gennaio.

L'ex Lazio infatti non sta trovando spazio e cerca una squadra che gli dia fiducia. Nelle ultime ore c'è stato un forte interessamento del Boca Juniors per il giovane attaccante, come confermato dal nonno. Ma il club argentino non è il solo ad aver messo gli occhi sul classe 2004.

Già nelle scorse settimane infatti si era fatto avanti il Como. Il ragazzo però non sarebbe convinto di scendere in Serie B. L'argentino piace anche all'Almeria e la pista spagnola sarebbe gradita anche a lui. A riferirlo è Matteo Moretto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.