Verso Milan-Roma, cambia il quarto uomo del match: il comunicato dell’AIA

A due giorni dal match di San Siro tra Milan e Roma, l’AIA ha comunicato un cambio all’interno della squadra arbitrale

Domenica sera alle 20:45 il Milanscenderà in campo a San Siro contro la Roma, per la ventesima giornata di campionato. A soli due giorni dal big match c’è stato un cambio nella squadra arbitrale. Il quarto uomo non sarà più Rosario Abisso come inizialmente previsto, ma al suo posto ci sarà Juan Luca Sacchi.

Non è avvenuto invece nessun cambiamento per quanto riguarda l’arbitro della partita, che resta Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Al VAR ci sarà regolarmente Silvio Mazzoleni, coadiuvato da Federico La Pella.

Questo il comunicato dell’AIA: “Si comunica che l’Arbitro Rosario Abisso, designato come Quarto Ufficiale per la gara Milan – Roma, valida per 20^ giornata del Campionato di Serie A 2023/24, sarà sostituito dal collega Juan Luca Sacchi”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.