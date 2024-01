Calciomercato, Di Marzio svela il nome nuovo: “Ora il Milan pensa a…” / News

1 di 2

AC Milan, le ultime notizie di mercato

Milan, raffica di news di calciomercato da Di Marzio.

Periodo molto caldo in casa Milan, tra le difficoltà di campo, il futuro sempre più incerto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera e - ovviamente - le tante news di calciomercato che continuano a circolare senza sosta. I dirigenti rossoneri sono chiamati a dare risposte in questo mese di gennaio, apertosi con il ritorno di Gabbia e il colpo Terracciano. Ma non basta. Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulle tante questioni aperte di casa Milan.

Milan, addio Krunic e caso Popovic. Novità per il mercato in entrata

Confermato il passaggio di Rade Krunic al Fenerbahce. Di Marzio conferma le cifre dell'affare: "Le parti hanno trovato l'accordo per il cartellino del centrocampista rossonero per 5 milioni di euro più bonus". Per quanto riguarda il caso Popovic, il giornalista sottolinea che il ragazzo vuole trasferirsi al Milan, che è la sua priorità assoluta. Di Marzio scrive però anche che la pista si è fortemente raffreddata e che - almeno per il momento - è improbabile che il Milan decida di chiudere l'affare.

Insomma, la cessione di Krunic si è finalmente sbloccata, mentre rimane fortemente in dubbio il possibile arrivo di Popovic al Milan. Detto questo però, Gianluca Di Marzio ha svelato anche altre importanti novità per il calciomercato rossonero, con un nome nuovo in entrata che il Milan avrebbe messo nel mirino <<<