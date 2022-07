Qui Milanello -Si continua a lavorare nel ritiro austriaco

I rossoneri di Stefano Pioli sono al lavoro nel ritiro austriaco. Nella giornata di domani il diavolo affronterà il Wolfsberger

Sul sito del Milan è presente un comunicato ufficiale in merito al doppio allenamento di ieri per la squadra allenata da Stefano Pioli e anche al lavoro che dovrà svolgere quest'oggi il gruppo rossonero in avvicinamento alla partita contro il Wolfsberger di domani.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito al doppio allenamento di ieri

“Giornata di doppio allenamento, quella di ieri, per i rossoneri a Villach.

REPORT

In mattinata, dopo il riscaldamento, i rossoneri hanno svolto un circuito di forza con alcuni torelli. Gruppo poi diviso in due: da una parte lavoro tecnico-tattico, dall'altra lavoro atletico. Nel pomeriggio allenamento aperto al pubblico, con tantissimi tifosi rossoneri sulle tribune. La squadra, dopo il riscaldamento con torello e qualche allungo, ha giocato una partitella su metà campo, per poi svolgere, sempre su campo ridotto, un torneo a squadre 7 contro 7”.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito al lavoro che si dovrà svolgere oggi

“MARTEDÌ 26 LUGLIO

Domani la squadra continuerà il lavoro in vista dell'amichevole di domani a Klagenfurt contro il Wolfsberger”. Questo il comunicato ufficiale in merito al doppio allenamento di ieri per la squadra allenata da Stefano Pioli e anche al lavoro che dovrà svolgere quest'oggi il gruppo rossonero in vista della partita contro il Wolfsberger di domani.

Comunicato ufficiale – Il Milan Femminile batte un altro colpo

Nel frattempo il Milan Femminile ha messo a referto un altro colpo per quanto concerne il mercato in entrata."AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato la calciatrice Marta Mascarello. Marta arriva al Milan a titolo temporaneo dalla Fiorentina e ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2023". questo il comunicato ufficiale del Milan in merito all'arrivo di Marta Mascarello per la squadra femminile rossonera.