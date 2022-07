News Milan: attesa De Ketelaere, bomba Ziyech! E ora spunta un altro top

Una telenovela di calciomercato infinita ed estenuante quella tra il Milan e Charles De Ketelaere. I tifosi rossoneri, esasperati, attendono ancora con ansia l'epilogo di questa benedetta trattativa col Brugge e più di qualcuno è anche arrivato ad invocare la rottura da parte del Diavolo per puntare subito su altri obiettivi. C'è impazienza insomma, la stessa che però ora inizia ad albergare pure in casa Milan. Già perché anche Maldini e soci sono stufi di aspettare: nelle prossime ore dovrà arrivare la risposta definitiva. Ma i rossoneri avrebbero fatto in queste ore un ulteriore passo, probabilmente l'ultimo, per arrivare a De Ketelaere.