Milan, riprendono gli allenamenti: lavoro individuale per Kjaer e Pobega

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Pioli, oggi il Milan è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Milanello. I rossoneri hanno iniziato a preparare la sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce, valida per la 31esima giornata di campionato.

Questa partita -in programma alle 12 a San Siro- sarà il preludio dell’andata dei Quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 11 aprile. Nella seduta di oggi sono tornati ad allenarsi anche Simon Kjaer e Tommaso Pobega, che hanno svolto un lavoro individuale sul campo.

Pobega è reduce da un lungo infortunio subito a dicembre , per il quale è stato sottoposto a un’operazione in Finlandia. Kjaer invece ha accusato un problema muscolare durante l’amichevole tra Danimarca e Svizzera. Gli esami svolti hanno escluso lesioni, con il centrale che ha saltato la sfida contro i viola a scopo precauzionale. Adesso i loro rientri sembrano piuttosto vicini.

