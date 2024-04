Calciomercato Milan | Il centrocampo del 2025 sarà pazzesco: “Vogliono prendere…”

Il budget per il calciomercato estivo del Milan sarebbe stato già inquadrato: circa 100 milioni di euro . La proprietà metterà a disposizione almeno 50 milioni , tra investimenti e introiti provenienti dalle competizioni europee di quest'anno (arrivare fino in fondo in Europa League garantirebbe premi economici importanti) e dalla partecipazione alla prossima ricchissima edizione di Champions League . Il resto arriverà dalle cessioni e dai riscatti di alcuni giocatori ( De Ketelaere , Saelemaekers , Krunic , Maldini , ecc...). Insomma, il Milan avrà un tesoretto molto importante per mettere in piedi un mercato in entrata decisamente ambizioso.

Una bella fetta del budget verrà investito per un attaccante top che possa prendere in mano il reparto offensivo rossonero per il presente e per il futuro. Ma l'altro grande obiettivo del calciomercato estivo del Milan sarà dare equilibrio alla squadra con l'acquisto di un centrocampista di quantità, di corsa e geometrie. L'idea è quella di mettere in piedi un centrocampo fortissimo, aggiungendo una pedina di grande spessore al fianco di chi già oggi sta facendo molto bene. La dirigenza rossonera sta facendo diverse valutazioni su tanti calciatori. Nello specifico, però, ce ne sono alcuni che ovviamente piacciono più di altri. Ed è per questo che oggi vi proponiamo il borsino aggiornato con tutte le percentuali nome per nome. Senza perdere tempo, quindi, iniziamo subito a scorrerlo partendo dal nome più lontano andando via via verso il giocatore più vicino <<<