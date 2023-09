Domani Milan-Lazio: la time machine con Honda protagonista

Domani il Milan ospiterà la Lazio nel match valido per la 7a giornata di campionato: riviviamo la sfida che vide protagonista il giapponese

Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale, si torna subito in campo. Domani i rossoneri sfideranno la Lazioa San Siro. Intanto è tempo della time machine grazie al sito ufficiale del Milan. In particolare torniamo a un match con protagonista Honda. Il ricordo: "Di nuovo Milan-Lazio, una classica d'alta classifica del nostro campionato. Sabato torniamo in campo contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, pochi giorni dopo la trasferta di Cagliari. Per avvicinarci a questa sfida, riviviamo il precedente dell'agosto 2014, vinto dai rossoneri per 3-1 con un grande protagonista, Keisuke Honda.

Siamo alla 1ª giornata della Serie A 2014/15 e sulla panchina rossonera, per la prima volta, si siede Filippo Inzaghi. Su quella biancoceleste, invece, Stefano Pioli. I rossoneri sbloccano la partita praticamente subito, grazie al sigillo di Keisuke Honda al termine di una ripartenza chirurgica: El Shaarawy fugge sulla sinistra e con un grande assist taglia il campo per il giapponese, che di prima intenzione con il destro trafigge Berisha in uscita. Il 10 rossonero trova il suo secondo gol in Serie A, nel contesto di un inizio di stagione straripante in cui raggiungerà 6 reti nelle prime 7 giornate. I rossoneri amministrano mentre la Lazio prova a spingere per il pareggio, senza rendersi troppo pericolosa.

Nella ripresa, nel momento di maggior pressione offensiva dei biancocelesti, il Milan colpisce e raddoppia: cross di Abate per Muntari, che viene perso dalla difesa ospite e da pochi passi insacca di piatto sinistro il 2-0 al 56'. Il doppio vantaggio tranquillizza la formazione di Inzaghi e mette alle corde quella di Pioli, che capitola al 64' quando Ménez viene atterrato in are da de Vrij, calcio di rigore: dal dischetto lo stesso francese spiazza Berisha e porta il risultato sul 3-0. Solo tre minuti più tardi gli ospiti accorciano le distanze con un'autorete di Alex, propiziata da un inserimento di Đorđević. In attesa di Fernando Torres, i rossoneri iniziano al meglio la stagione".

