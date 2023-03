Milan alla ricerca di giovani talenti: fari puntati su Spertsyan

Il Milan sta già pensando alle prossime mosse da compiere durante il mercato estivo. Fari puntati su un giocatore armeno

Redazione Il Milanista

Il campionato è ancora fermo per gli impegni delle Nazionali e il Milansta approfittando di queste giornate per recuperare le energie, in vista dell’ultima parte della stagione. I rossoneri sono concentrati e motivati a far bene soprattutto nelle tre sfide contro il Napoli, in programma tutte ad aprile. Proprio i partenopei saranno i prossimi avversari in campionato, ma soprattutto sono i rivali capitati nei Quarti di finale di Champions League.

Nelle due sfide europee le due formazioni avranno modo di far vedere a tutto il mondo di che pasta sono fatte. Proprio dal Napoli il Milan sta cercando di trarre delle lezioni, anche per quanto riguarda la gestione societaria. I campani sono stati molto bravi a compiere le giuste scelte nel mercato estivo, decidendo di puntare su Kvaratskhelia. Il georgiano ha stregato i tifosi napoletani, ma in generale tutti gli appassionati di calcio.

Ora qualsiasi società vuole copiare le scelte del Napoli e cercare in giro simili gioielli. In questo senso c’è un giocatore che si sta mettendo in mostra in Russia: si tratta di Eduard Spertsyan, trequartista ed esterno del Krasnodar. Il giocatore si è anche distinto nella Nazionale armena, nonostante sia russo di nascita. Sulle tracce del giocatore c’è il Milan, ma anche il Marsiglia. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno già avanzato un’offerta di 8 milioni, mentre il suo club ne vorrebbe 12.