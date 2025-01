Milan, retroscena: tentato un inserimento per un colpo del Napoli

Il Milan è al lavoro su diversi fronti in questo calciomercato di gennaio: i rossoneri avevano provato a strappare un giocatore al Napoli

Lorenzo Focolari Redattore 11 gennaio - 13:58

Il calciomercato invernale è in pieno svolgimento e il Milan è attivo su più fronti. I rossoneri però avevano provato anche un inserimento last minute in un affare di un'altra big italiana, come svelato da Gianluca Di Marzio.

Il club azzurro, infatti, ha chiuso per l'arrivo di Philip Billing dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Un arrivo a sorpresa per gli azzurri, ma per cui c'era stato anche un tentativo in extremis del Diavolo per il centrocampista danese.

Quando era già stato trovato l'accordo, ormai solo da formalizzare, per il trasferimento dal Bournemouth al Napoli, c'è stato il tentativo del Milan, per capire se si poteva soffiare il giocatore al Napoli. Nelle ore successive poi Billing è partito per l'Italia, mantenendo la parola data al club di De Laurentiis.