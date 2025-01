Calciomercato Milan: Rashford c’è! Ma al 90% arriva anche… | News

Calciomercato Milan, news su Rashford e non solo.

In orbita Milan continuano a circolare tantissime news e indiscrezioni di calciomercato. La sessione di gennaio sta effettivamente entrando nel vivo e i rossoneri sono impegnati su più fronti. Conceicao si aspetta indubbiamente alcuni rinforzi e il plurale non è casuale. Il Milan infatti sta lavorando per chiudere più di un colpo di mercato di spessore già a gennaio. Ma andiamo con ordine.