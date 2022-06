Milan, che figuraccia! L’affare Sanches rischia davvero di saltare

Renato Sanches, il nome più caldo di tutto il calciomercato rossonero, rischia di saltare. E il mondo Milan rischia una clamorosa débacle!

Il Milan rischia seriamente di perdere il suo obiettivo numero uno di mercato. Quel Renato Sanches di cui tanto si era parlato in questi ultimi mesi. Proprio lui, la stella portoghese del Lille. Colui che avrebbe dovuto sostituire niente di meno che Franck Kessié, trasferitosi in quel di Barcellona. Il mancato acquisto del classe 1997 potrebbe causare gravi danni in via Aldo Rossi 8. Il principale riguarderebbe l'immagine della nuova società, la quale verrebbe meno, dato che salterebbe uno dei colpi promessi a più riprese. C'è di più: si rischierebbe di creare malumori e scoramento fra i tifosi e non solo, anche nella rosa stessa di un club tornato da poco sulla cresta l'onda. Insomma meglio evitare questo scenario.

Ci sarebbero però due complicazioni che attualmente limiterebbero lo sbarco sotto il Duomo dell'ex Bayern. Il primo su tutti riguarderebbe il mancato rinnovo dei due pilastri del mercato meneghino, Massara e Maldini. Il fatto che non sia ancora arrivata una risposta ufficiale sul loro prolungamento del contratto, fa temere al peggio e, di conseguenza, fa lievitare ed allungare le trattative in essere. Anche perché, lo ricordiamo, l'iberico ha già l'accordo di massima con il Diavolo, ma non c'è (ancora) alcuna intesa con il Lille.

La seconda, per nessun motivo da sottovalutare, sarebbe il recentissimo inserimento di una big Europa sul mediano. Esatto, proprio quel PSG temuto da tutti. A riportarlo è Le10Sport. I parigini avrebbero già avviato i contatti con l'entourage del giocatore stesso. E ci sarebbe dell'altro: avrebbero già in programma di presentare la prima offerta ufficiale, intorno ai 30 milioni di euro. Insomma, come detto sopra, la situazione non è delle migliori (eufemismo). Il Milan deve cercare di risolvere al più presto le sue difficoltà e tornare all'arrembaggio. Anche perché il PSG ha un jolly di tutto rispetto: Luis Campos. È stato proprio il dirigente a richiederlo dopo il flop in Baviera. E sappiamo poi quanto ha reso bene con Les Dogues.