Mercato Milan \ Pioli intercettato: ecco la formazione che sogna il mister

Il mister rossonero sta passando un periodo tranquillo in spiaggia a Forte dei Marmi, in Versilia. Qui tutti lo conoscono e lo acclamano. Alcuni suoi amici hanno svelato alcune indiscrezioni sul mercato del Milan: "Pioli ci ha detto che gli prendono un difensore, un centrocampista, un 7 e un 10 o forse un 10 che può giocare anche da 7".

Sono rivelazioni da prendere con le pinze, perché non verificate, ma di fatto sono proprio quelli i ruoli sui quali la dirigenza meneghina sta lavorando con più dedizione. In base alle ultime notizie in nostro possesso, andiamo a vedere quale formazione il tecnico parmense sognerebbe per la prossima stagione<<<