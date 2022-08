Milan, non solo De Ketelaere: all-in su Sanches. Ma il PSG è in pole

Finalmente chiuso De Keteleare, il Milan può concentrarsi su altri colpi di mercato. Altisonanti, rumorosi: su tutti proprio Renato Sanches!

Redazione Il Milanista

Il Milan punta forte sul mercato. Finalmente è sbarcato a Linate l'obiettivo numero uno per completare ad hoc il tridente offensivo: Charles De Ketelaere. Era diventata più che un telenovela, un'autentica tortura per i tifosi milanisti. L'arrivo del belga è stato posticipato di settimana in settimana, di giornata in giornata, insomma sembrava non dovese arrivare mai. Al punto in cui i supporters rossoneri avevano addirittura perso le speranze. E invece è sbarcato, finalmente. Maldini e Massara hanno avuto la meglio e il diamante classe 2001 sarà un neo giocatore del Diavolo.

Attenzione però. Il mitico tandem meneghino non vorrà di certo fermarsi qui. Tutt'altro. Tant'è che il prossimo grande colpo utile per arricchire la rosa di mister Pioli è proprio Renato Sanches, l'altra telenovela infinita. Ancor più infinita di De Ketelaere - e ce ne vuole. Il Milan lo sogna, lo brama, lo desidera: insomma lo vuole ad ogni costa. C'è però da fare i conti contro un redivivo e mai domo Paris Saint-Germain. I campioni di Francia hanno nel lusitano - anche loro, tanto per cambiare - il bersaglio principale per rinforzare la mediana parigina. Ma prima servirà effettuare qualche cessione, su tutti i nomi di Wijnaldum e Leandro Paredes. Si può capire come, ad ora, il PSG sia abbastanza impossibilitato ad effettuare ulteriori acquisti.

Il Diavolo ci spera, non vuole mollare il forte centrocampista ex Bayern. E a dare un ulteriore speranza al mondo rossonero ci ha pensato La Gazzetta dello Sport. Il noto quotidiano rosa si è incentrato in particolare sul colloquio che ha coinvolto l'agente di Sanches e la dirigenza milanista. Nel farlo, ha voluto chiarire la situazione della trattativa. Ad ora, il PSG rimane in netto vantaggio, "ha la palla sul dischetto". Complice di tale situazione è il grande rapporto che lega il portoghese a Luis Campos. Rimane però un sorta di silenzio-assenso che, però, potrebbe esser rotto nient'altro che da Maldini e Massara in persona. Già perché se questo se questa quiete dovesse continuare a lungo, il Diavolo sarebbe pronta a sfondarla. Anche perché Renato lo ha già ribadito: a Lille non vuole rimanere. Quindi occhio ai colpi di scena, la storia recente del calciomercato insegna. In tutto questo però, Sky Sport ha dato un pesante annuncio in diretta TV: "Attenzione, abbiamo scoperto questa novità" <<<