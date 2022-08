Calciomercato Milan, grosse news da Sky: “Abbiamo scoperto una novità”

Preso De Ketelaere per la trequarti, adesso uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è un centrocampista. In diretta su Sky, il noto esperto di mercato Manuele Baiocchini ha parlato proprio di questo fronte. E il nome in cima alla lista rossonera è sempre quello di Renato Sanches: "Il Milan sta avendo altri contatti con Jorge Mendes per Renato Sanches. Il procuratore spinge per aspettare il PSG piuttosto che cogliere subito la possibilità di approdare al Milan. Il Paris Saint-Germain però non ha ancora fatto un'offerta ufficiale al Lille, perché prima deve vendere. Se uscissero dei giocatori (come Wijnaldum alla Roma e Paredes in bianconero), allora questa offerta potrebbe arrivare. Il Milan continua a sperare che il PSG non affondi il colpo, altrimenti sarebbe tagliato fuori per Renato Sanches". Ma Baiocchini non si è fermato a Renato Sanches e ha rivelato anche altre news di mercato che riguardano il Milan, svelando delle novità molto importanti <<<