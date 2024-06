Milan, per il centrocampo si valuta Rabiot: pronto il sacrificio Bennacer?

Il Milan è alla ricerca di un centravanti che possa sostituire l'ormai partente Olivier Giroud . Ma l'attaccante non è l'unica priorità della dirigenza rossonera. Secondo il Corriere dello Sport il Milan avrebbe messo nel mirino anche Adrien Rabiot, centrocampista francese di proprietà della Juventus. Il calciatore ha il contratto in scadenza tra pochi giorni e ad oggi sta valutando se restare o meno a Torino.

Nel caso in cui non ci dovesse essere l'accordo con la Juventus, il Milan proverebbe a inserirsi per Rabiot che comunque ha un ingaggio importante e tanti estimatori anche all'estero. Nel caso in cui i meneghini dovessero virare su di lui, sarebbero pronti a sacrificare Ismael Bennacer. Detto questo, le novità di mercato per il Milan non sono finite qui. Ibrahimovic si scatena: "Clamoroso colpo a sorpresa, contatti avviati!" <<<