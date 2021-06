Milan quanti rientri: Maldini e Massara oberati di lavoro

Il Milan, nei panni di Maldini e Massara, dovrà piazzare nei prossimi mesi tutti quei giocatori che rientreranno dai prestiti.

Dopo un campionato che ha visto il Milancome uno dei protagonisti assoluti con il ritorno in Champions del club, ora la dirigenza dovrà lavorare sul mercato. In entrata ma soprattutto in uscita. Perché alla rosa attuale, arrivata seconda in Serie A, si aggiungeranno tutti quei giocatori che nell'ultima stagione sono stati girati in prestito e che, in parte, sono fuori da progetto tecnico tattico del club.

CALDARA - Il primo è Mattia Caldara. Il centrale rientrata a Milanello dopo 18 mesi di prestito all'Atalanta, ma i bergamaschi non lo riscatteranno. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto. In rossonero lo spazio per il classe '94 non c'è, visto che Pioli può contare già su Tomori, Kjaer, Romagnoli e i giovanissimi Gabbia e Kalulu. Maldini e Massara proveranno a lavorare per monetizzare al meglio il suo addio.

CONTI- L'ex Atalanta è stato in prestito al Parma per gli ultimi mesi del campionato, ma la retrocessione del club crociato ha portato i parmigiani a perdere il diritto di riscatto che avevano. Difficilmente Conti però resterà a Milanello chiuso da Davide Calabria. Piace, e non poco, al Genoa.

LAXALT - L'ex Genoa e Torino ha trascorso l'ultima stagione al Celtic. il riscatto sembrava una formalità ma alla fine il club biancoverde ha deciso di non riscattarlo. L'uruguaiano ha molti estimatori però. Soprattutto all'estero e non sarà difficile trovare una collocazione per lui.

COLOMBO - L'attaccante, in prestito alla Cremonese, piace a molti club di Serie B, dove potrebbe continuare a giocare con continuità.

BRESCIANINI - Il centrocampista dopo la stagione alla Virtus Entella tornerà alla base, ma solo di passaggio. Il classe 2000 infatti piace al Brescia e potrebbe essere inserito nella trattativa legata al riscatto di Tonali.

POBEGA- Tommaso ha giocato l'ultima stagione in Serie A con lo Spezia, dove è cresciuto molto. Tornerà a Milanello dove proverà a convincere Pioli delle sue qualità e, soprattutto, di essere pronto per il Milan. Altrimenti partirà: su di lui Salernitana e Udinese.

DUARTE - Discorso speciale per il difensore brasiliano. Duarte, nell'ultima sessione di mercato, è stato girato in prestito all'Istanbul Basaksehir per un anno. I turchi però sembrano disposti ad esercitare il riscatto versando alle casse del club 5-6 milioni di euro.