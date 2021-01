Conti, l’addio è ufficiale: le cifre dell’operazione e il sostituto già scelto

MILANO – Andrea Conti ha ormai detto addio al Milan per trasferirsi al Parma. Ieri il terzino ha svolto le visite mediche e ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore gialloblù. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza del Parma per un totale di 7 milioni. Il 7 luglio 2017, a 23 anni, passò al Milan a titolo definitivo per 24 milioni di euro, firmando un contratto quinquennale valido fino al 30 giugno 2022 Debutta con la maglia rossonera, nonché nelle competizioni UEFA per club il 27 luglio seguente, a Drobeta-Turnu Severin in occasione del match d’andata del terzo turno preliminare di Europa League vinto per 0-1 contro il U Craiova.

LE PAROLE DI CONTI ALL’ARRIVO AL PARMA – Queste le parole dell’ormai ex rossonero, che ha voluto salutare i suo nuovi supporters: “Saluto i tifosi del Parma, è tutto pronto, sono contento”. Inizia con brevi parole e col sorriso l’avventura di Andrea Conti alla corte di Roberto D’Aversa. Ha poi aggiunto”Sono molto contento, ho parlato con il mister, già lo conoscevo. Darò sicuramente il massimo e spero di riuscire a dare il mio contributo”.

LE MOSSE ROSSONERE PER SOSTITUIRE L’EX ATALANTINO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan è già al lavoro per un sostituto sulla fascia. I rossoneri puntano con decisione su Junior Firpo, del Barcellona. I blaugrana hanno chiesto 20 milioni di euro per il diritto di riscatto, mentre i rossoneri putano a tirar giù la cifra fino a 15 milioni (bonus inclusi). Si continua a trattare. Nessun problema, invece, per quanto riguarda il milione richiesto dal Barça per il prestito oneroso. Il giovane esterno, chiuso da Jordi Alba, sta valutando le chance di giocare che avrebbe al Milan.

