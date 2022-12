Dubai Training Camp: ecco quando arriveranno gli eliminati dal Mondiale

Il Milan inizia oggi il suo ritiro a Dubai. Il gruppo non sarà al completo: ecco quando si uniranno tutti gli eliminati dal Mondiale

Redazione Il Milanista

Questa mattina il Milanpartirà per Dubai, dove svolgerà un ritiro di dieci giorni. Durante questo soggiorno i rossoneri non svolgeranno soltanto allenamenti, ma anche una serie di amichevoli e alcuni eventi per incontrare i tifosi locali. La volontà del club meneghino è infatti di rafforzare il rapporto con gli oltre 2,5 milioni di tifosi rossoneri presenti negli Emirati Arabi Uniti.

Gli uomini di Pioli soggiorneranno da oggi 10 dicembre al 20 dicembre, ma il gruppo non sarà al completo da subito. Sono infatti ancora assenti i giocatori impegnati con il Mondiale, così come coloro che sono usciti da poco dalla competizione iridata. Charles De Ketelaere raggiungerà i compagni direttamente a Dubai. La società meneghina ha infatti concesso al calciatore belga alcuni giorni di riposo e dunque arriverà a Dubai il 13 dicembre, giorno in cui i Diavoli affronteranno l’Arsenal in amichevole.

Anche Simon Kjaer ha ricevuto dei giorni di permesso dalla società, per riposarsi dopo le partite del Mondiale. Il danese è stato eliminato ben prima del previsto dalla competizione e non si aggregherà al resto dei compagni prima del 15 dicembre. Invece Sergino Dest non si unirà al resto dei compagni nel ritiro di Dubai. Il giocatore doveva arrivare il 18 dicembre, ma alla fine si unirà al gruppo milanista direttamente al centro sportivo di Milanello.