Milan, questa sera i rossoneri possono migliorare alcuni trend positivi

Questa sera il Milan scenderà in campo per la sesta giornata di campionato e avrà l’opportunità di migliorare alcuni trend.

Redazione Il Milanista

Torna in campo la Serie A per la sesta giornata di campionato. Il Milan sarà impegnato oggi alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris per affrontare la formazione di Giampaolo. I rossoneri vogliono continuare il trend positivo di queste prime giornate. I Campioni d’Italia si trovano infatti al terzo posto con 11 punti, dopo aver vinto tre partite e averne pareggiate due. Se gli uomini di Pioli dovessero vincere la sfida contro i blucerchiati, porterebbero a casa i primi tre punti conquistati in trasferta. Tuttavia questo non è il solo dato interessante del match contro i blucerchiati. Vediamo di seguito altri numeri e curiosità sulla sfida di Genova.

In questo inizio di campionato il Milan è stata la squadra che ha ottenuto più punti, dopo essere passata in svantaggio. Sono sette i punti conquistati dai rossoneri, ottenuti da due vittorie e un pareggio, ricavati da alcune sfide dove però i diavoli non avevano iniziato nel miglior modo possibile. Altro dato importante per la formazione di Pioli è che nessun’altra squadra dall’inizio del 2022 è riuscita a perdere meno partite dei rossoneri. I Diavoli infatti hanno perso solo la sfida contro lo Spezia nel gennaio di quest’anno, per poi vincere la maggior parte delle gare. Motivo di orgoglio per mister Pioli, dal momento che questo record importantissimo non riguarda soltanto la Serie A, ma i cinque maggiori campionati europei.

Altro grande traguardo dei Campioni d’Italia riguarda la media dei punti a 2.29 in questo anno solare in Serie A. Per non parlare del fatto che i rossoneri sono imbattuti da ben 21 gare in campionato. Questa è la seconda striscia senza sconfitte oltre le 20 partite realizzata dai rossoneri nell’era dei tre punti a successo. L’altro trionfo era stato firmato sempre da mister Pioli, tra il giugno 2020 e il gennaio 2021. Questa sera inoltre Pioli avrà la possibilità di migliorare un proprio record personale. La Samp infatti è proprio la squadra contro la quale ha ottenuto più pareggi da allenatore (nove su venti partite). La speranza del tecnico è di cominciare a cambiare questo trend in suo favore.