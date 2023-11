MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-PSG

E' terminata da pochi minuti la sfida Milan vs PSG . Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

Minuto 81 - Milan Skriniar viene ammonito per un fallaccio su Rafa Leao. L'intervento è da cartellino arancione. Già dieci minuti prima aveva rischiato di finire sulla lista degli ammoniti e se fosse avvenuto, e poteva starci, il PSG avrebbe chiuso in 10 la partita. Poteva stare forse più attento il direttore di gara Manzano .

